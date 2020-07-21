Политик отметил, что множество преступлений, совершённых Порошенко, задокументированы. По его словам, бывший президент воровал деньги из украинского бюджета, используя госзаказы и «Укроборонпром».
«Если бы Зеленский захотел, то Порошенко давно сидел бы за решёткой. Его покровители — американцы и европейцы — уже предупредили Зеленского, что рассматривают эти уголовные преследования в качестве политических. Как говорил один из американских политиков, «он сукин сын, но он наш сукин сын», — категоричен Азаров.
Порошенко всегда прагматично выполнял поставленные перед ним задачи, и очень плохо, что этого не видели в стране и за рубежом, добавил экс-премьер.