Страны «нормандской четверки» должны будут как-то отреагировать на постановление Верховной Рады о выборах в Донбассе. Но со стороны Европы еще ни разу не звучало осуждение действий Киева. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Попов: В Америке происходит майдан, который не даст Трампу выиграть выборы © sobityadnya.ru

Однако, обратил внимание эксперт, в публичной доступ попали две абсолютно разные версии недавнего разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелы Меркель, касающихся вопроса Донбасса.

В кремлевской версии говорится, что Германия, так же, как и Россия, осудила заявления украинских политиков, в берлинской же обо всем этом сказано только одной фразой, уточнил политолог.

«Мне кажется, что кремлевская формулировка подталкивает к тому, чтобы на ближайшей правительственной пресс-конференции был задан уточняющий вопрос, какова же все-таки позиция Меркель по этому поводу», — рассуждает эксперт.

Такой вопрос главе пресс-службы германского правительства Штеффену Зайберту обязательно зададут, но он достаточно опытен, каким-то образом выкрутится, и ясности мы не добьемся, добавил политолог.