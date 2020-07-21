Ранее Верховная Рада приняла постановление, что выборы на Донбассе состоятся только после передачи границы под контроль Киева, что противоречит Минским соглашениям.
Однако, обратил внимание эксперт, в публичной доступ попали две абсолютно разные версии недавнего разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелы Меркель, касающихся вопроса Донбасса.
В кремлевской версии говорится, что Германия, так же, как и Россия, осудила заявления украинских политиков, в берлинской же обо всем этом сказано только одной фразой, уточнил политолог.
«Мне кажется, что кремлевская формулировка подталкивает к тому, чтобы на ближайшей правительственной пресс-конференции был задан уточняющий вопрос, какова же все-таки позиция Меркель по этому поводу», — рассуждает эксперт.
Такой вопрос главе пресс-службы германского правительства Штеффену Зайберту обязательно зададут, но он достаточно опытен, каким-то образом выкрутится, и ясности мы не добьемся, добавил политолог.