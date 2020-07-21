Эскалация на армяно-азербайджанской границе не перерастет в полноценную большую войну. Она рано или поздно затихнет, но когда это «рано или поздно» настанет, трудно сказать. Об этом рассказал глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Армяно-азербайджанский конфликт – это проблема границ в распадающихся империях © Sputnik /Asatur Yesayants

«Что касается Азербайджана, то у него произошел провал этой стратегии. Они пытались двое суток взять одну высотку, но у них ничего не получилось. Там по этому поводу фрустрация. Причем эта фрустрация наблюдается не только в элитах, но и на улицах мы можем видеть эти реваншистские настроения», — указал Искандарян.

То, что сейчас происходит на армяно-азербайджанской границе, хоть и достаточно серьезное, но все-таки локальное столкновение, добавил политолог.