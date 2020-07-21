Эксперт отметил, что в этой ситуации все будет зависеть от тех решений, которые принимаются элитой Азербайджана, поскольку у Армении, по его словам, нет никакой мотивации, для того чтобы продолжались эти столкновения, и нет никаких целей, которых можно добиться при помощи такого рода активности.
«Что касается Азербайджана, то у него произошел провал этой стратегии. Они пытались двое суток взять одну высотку, но у них ничего не получилось. Там по этому поводу фрустрация. Причем эта фрустрация наблюдается не только в элитах, но и на улицах мы можем видеть эти реваншистские настроения», — указал Искандарян.
То, что сейчас происходит на армяно-азербайджанской границе, хоть и достаточно серьезное, но все-таки локальное столкновение, добавил политолог.