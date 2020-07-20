«Дом в Полтаве. Оригинальная архитектура и уж совсем специфическое декорирование. На стенах руны и свастики. Хозяева здания поясняют, что это акт возвращения древних, традиционных знаков на улицы украинских городов, в частности, Полтавы. Там-де не одно десятилетие хозяйничали оккупанты из Москвы и другие инородцы, а вот теперь другое дело», — говорится в публикации.
Авторы напоминают, что Киев постоянно заявляет, что «на Украине фашизма нет», что регулярно опровергается объективной украинской реальностью.
Кстати, по данным полтавских СМИ, дом построил местный политик и бизнесмен Геннадий Сикалов. И это типичный пример того, откуда есть пошел нацизм на Украине.