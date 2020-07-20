В славном городе Полтаве, близ которого в свое время Петр I разбил войско шведов, фашистская свастика становится элементом местной архитектуры, сообщает Telegram-канал Украина.ру 20 июля

«Дом в Полтаве. Оригинальная архитектура и уж совсем специфическое декорирование. На стенах руны и свастики. Хозяева здания поясняют, что это акт возвращения древних, традиционных знаков на улицы украинских городов, в частности, Полтавы. Там-де не одно десятилетие хозяйничали оккупанты из Москвы и другие инородцы, а вот теперь другое дело», — говорится в публикации.

Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов Великобритании © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кстати, по данным полтавских СМИ, дом построил местный политик и бизнесмен Геннадий Сикалов. И это типичный пример того, откуда есть пошел нацизм на Украине.