Глава правления Национального банка Кирилл Шевченко раскрыл самые главные направления своей работы на новой должности в ходе брифинга в Киеве 20 июля

Новый глава НБУ, легальный игорный бизнес, ухудшение бизнес-ожиданий. Главное в экономике Украины 11-17 июля © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Второй приоритет — снижение уровня плохих кредитов в банках, третий — сохранение макроэкономической стабильности и проведение взвешенной валютной политики.

Четвертый приоритет — продолжение сотрудничество с международными кредиторами.

Шевченко также отметил, что для украинской экономики, которая находится в состоянии кризиса, вызванного вирусом, как никогда важны ресурсы и поддержка банковского сектора.

«Наша общая задача с правительством — подготовить банковскую систему к кредитованию важных проектов, которые дадут толчок экономике», — заявил глава НБУ.

Ранее официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман заявлял, что МВФ считает эффективной политику ушедшего в отставку руководства Нацбанка и считает, что преемнику Якова Смолия в должности главы НБУ важно продолжать ее.

Смолий написал заявление об отставке и указал, что на него оказывалось «политическое давление», что говорит о том, что президент Владимир Зеленский был недоволен работой Смолия.

После назначения Шевченко Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является «именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине».