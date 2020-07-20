Президент РФ Владимир Путин 20 июля принял участие в церемонии закладки двух универсальных десантных кораблей на заводе «Залив» в Керчи, что вызвало нервную реакцию посольства США на Украине.
«Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Пусть займутся своим делом. Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела», — цитирует агентство слова Фикса.
Политик отметил, что Россия и дальше будет поступать исходя исключительно из своих национальных интересов.
Напомним, киевский режим при поддержке США и стран Европейского союза обвиняют РФ в «аннексии» Крыма.
Между тем Крым принял решение о воссоединении с Россией на основании референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с РФ.
Вопрос Крыма для России решен окончательно, сказал президент страны Владимир Путин.