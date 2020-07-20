Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что США стоит разобраться в собственных внутренних проблемах, а не совать свой нос в чужие дела, в частности, строительство десантных кораблей в Крыму. Его слова приводит РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 20 июля принял участие в церемонии закладки двух универсальных десантных кораблей на заводе «Залив» в Керчи, что вызвало нервную реакцию посольства США на Украине.

«Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Пусть займутся своим делом. Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела», — цитирует агентство слова Фикса.

Фантомные боли украинской власти в Крыму. Верховная Рада поделила полуостров на районы © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Напомним, киевский режим при поддержке США и стран Европейского союза обвиняют РФ в «аннексии» Крыма.

Между тем Крым принял решение о воссоединении с Россией на основании референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с РФ.

Вопрос Крыма для России решен окончательно, сказал президент страны Владимир Путин.