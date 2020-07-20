Как отмечается, причиной отставки стал неудовлетворительный уровень игры команды и отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за золотые медали чемпионата Украины и достойной игры в еврокубках.
В «Динамо» признали, что штаб Михайличенко принял команду по ходу сезона и приложил много усилий, чтобы завоевать Кубок Украины и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, однако игра «Динамо» так и не вышла на качественно новый уровень.
Под руководством Михайличенко клуб выиграл Кубок Украины и с трудом занял итоговое второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с рекордным отставанием от донецкого «Шахтера» — 23 очка.
Подготовка «бело-синих» к новому сезону начнется с новым тренерским штабом, состав которого пока не называется.