Клуб «Динамо» (Киев) уволил Алексея Михайличенко с поста главного тренера. В отставку отправлены и его ассистенты — Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов. Об этом говорится в заявлении столичного клуба 20 июля

Как отмечается, причиной отставки стал неудовлетворительный уровень игры команды и отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за золотые медали чемпионата Украины и достойной игры в еврокубках.

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Под руководством Михайличенко клуб выиграл Кубок Украины и с трудом занял итоговое второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с рекордным отставанием от донецкого «Шахтера» — 23 очка.

Подготовка «бело-синих» к новому сезону начнется с новым тренерским штабом, состав которого пока не называется.