Президент РФ Владимир Путин 20 июля на церемонии закладки боевых кораблей на судостроительной верфи «Залив» в Керчи рассказал, почему власти в Киеве были вынуждены забирать финансовые средства из Крыма, когда полуостров находился в составе Украины. Трансляция выступления главы государства велась в YouTube

Путин дал старт строительству новейших вертолетоносцев в Крыму © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

По словам Путина, за это время полуостров медленно приходил в упадок, однако, отметил он, это происходило не по воле украинских властей.

«Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (Николай Азаров, последний глава правительства Украины до победы Евромайдана в 2014 г. — Ред.) разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?" Он говорит: "У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать, для того чтобы поддержать другие регионы Украины"», — рассказал российский президент.

Ранее в этот же день глава государства принял участие в церемонии закладной доски секции универсального десантного корабля «Иван Рогов».