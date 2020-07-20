Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство местных жителей высказалось за воссоединение с РФ. До этого он входил в состав Украины, которая обрела независимость в 1991 году.
По словам Путина, за это время полуостров медленно приходил в упадок, однако, отметил он, это происходило не по воле украинских властей.
«Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (Николай Азаров, последний глава правительства Украины до победы Евромайдана в 2014 г. — Ред.) разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?" Он говорит: "У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать, для того чтобы поддержать другие регионы Украины"», — рассказал российский президент.
Ранее в этот же день глава государства принял участие в церемонии закладной доски секции универсального десантного корабля «Иван Рогов».