По его словам, сейчас на территории Украины, в Киеве и Львове, и на территории Польши проводятся более 50 обысков.
«На сегодняшний день привлечено к уголовной ответственности четыре лица, ряд лиц задержаны, в том числе экс-руководитель "Укравтодора" [Славомир Новак]. Сейчас обыски заканчиваются, и мы надеемся, что получим еще дополнительные доказательства того, что документировалось в течение длительного времени», — заявил Сытник.
Также он рассказал, что действия организаторов махинаций фактически начинались на территории Украины, а заканчивались и предмет неправомерной выгоды получался уже на территории другого государства. Уточняется также, что следственные действия продолжаются, поэтому пока не называются компании, причастные к преступным действиям.