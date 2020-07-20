Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с польскими коллегами установило, что должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, которая похищала средства, выделенные для ремонта дорог на Украине. Об этом 20 июля заявил глава ведомства Артем Сытник на брифинге, который транслировало украинское ТВ

По его словам, сейчас на территории Украины, в Киеве и Львове, и на территории Польши проводятся более 50 обысков. Коррупция и ОПГ: бывшего главу «Укравтодора» задержали в Польше © ukravtodor.gov.ua

«На сегодняшний день привлечено к уголовной ответственности четыре лица, ряд лиц задержаны, в том числе экс-руководитель "Укравтодора" [Славомир Новак]. Сейчас обыски заканчиваются, и мы надеемся, что получим еще дополнительные доказательства того, что документировалось в течение длительного времени», — заявил Сытник.

Также он рассказал, что действия организаторов махинаций фактически начинались на территории Украины, а заканчивались и предмет неправомерной выгоды получался уже на территории другого государства. Уточняется также, что следственные действия продолжаются, поэтому пока не называются компании, причастные к преступным действиям.