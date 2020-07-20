Украинская певица Таисия Повалий на днях опубликовала в своем Instagram фотографию, которая озадачила украинцев

Таисия Повалий: музыка летит выше и ее не остановишь, слава Богу © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Что у вас с лицом, оно неестественное», «Боже, что с лицом, не узнать», «Донателла Версаче», «Что-то с Повалий происходит, опять поменялась лице, хуже», «Стареет Таисия», «После пластики, Таисия сама не похожа на себя. Лицо резинового манекена. А мне она и её лицо так нравилась раньше», «Фото без фильтров, но с тонной грима», «А кто это?», «Вы теряете свою индивидуальность, шарм и природную красоту», «Чужое лицо. Очень жаль! Но голос прекрасен! И это всё перекрывает!» — написали пользователи в комментариях к снимку.