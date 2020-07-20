В сети артистку не раз обвиняли в чрезмерном увлечении пластикой и «уколами красоты». На новом фото звезда показала лицо крупным планом, не все поклонники сразу узнали ее. Некоторые высказали мнение, что певица теряет свою индивидуальность и становится похожа на манекен.
«Что у вас с лицом, оно неестественное», «Боже, что с лицом, не узнать», «Донателла Версаче», «Что-то с Повалий происходит, опять поменялась лице, хуже», «Стареет Таисия», «После пластики, Таисия сама не похожа на себя. Лицо резинового манекена. А мне она и её лицо так нравилась раньше», «Фото без фильтров, но с тонной грима», «А кто это?», «Вы теряете свою индивидуальность, шарм и природную красоту», «Чужое лицо. Очень жаль! Но голос прекрасен! И это всё перекрывает!» — написали пользователи в комментариях к снимку.
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Особенные слова! 🔥💞🎉 Как же они важны! И у каждого они Свои, ОСОБЕННЫЕ! 🙏❤️💞 ⠀ Позволить Любви полностью раскрыться и подняться на самый верх, занять своё истинное место на Пьедестале! Это огромный Восторг чувствовать Совершенную Любовь в каждой клеточке, в дыхании, в мыслях. Тогда ты начинаешь понимать, что именно ОНА хранит Тебя на этой Земле! Дает Тебе Силы для Нового Пути! ⠀ И если подпитывать Любовь Доверием, Искренностью, Уважением, то ОНА способна творить Чудеса! 🙌 ✨💫 ⠀ ПОЗВОЛЬТЕ ЛЮБВИ СТАТЬ ГЛАВНОЙ ЦЕННОСТЬЮ ВАШЕЙ ЖИЗНИ! 💝🎉💓🎉💞🎉❤️🎉💖🎉 ⠀ А если вернуться к жизненным событиям, к выбору в определенных сложившихся обстоятельствах, то нужно понимать, что ничего во Вселенной не происходит просто так. Абсолютно все действия, слова, хорошие и плохие, получают обратную Силу! ⠀ Надо научиться Понимать и Принимать эти Закономерности! ⠀ Мудрости и Духовности всем!☀️🙌✨❤️💫🎉 ⠀ С ЛЮБОВЬЮ, ВСЕГДА ВАША!!!!!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ⠀ #таисияповалий #повалий #povaliy #особенныеслова