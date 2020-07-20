Двадцатидевятилетний житель Беляевского района Одесской области изобрел технологию бесплатного пополнения счета мобильного телефона. Об этом 20 июля сообщает местная полиция на своем сайте

Криминал на карантине. Карманники в Украине легли «на дно», а у мошенников самый сенокос © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Полученные средства мужчина перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные. С мая прошлого года он применял эту технологию 44 раза и снял 50 тысяч гривен (около 130 тыс. рублей).

«Правонарушителю сообщено о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За свои действия он может провести в тюрьме до восьми лет», — сообщили в полиции.