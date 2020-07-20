Отмечается, что смотритель мемориального комплекса обратился к правоохранителям и сообщил об инциденте. Полиция начала проверку и не исключает версию вандализма.
Ранее в Сваляве уже открывали уголовное производство после публикации в интернете, в которой говорилось о повреждении панно на территории мемориального комплекса. Тогда говорилось о панно на задней части Стены плача. Вероятной причиной инцидента называли неблагоприятные погодные условия.
Стена плача в Сваляве — это место памяти для украинских венгров.