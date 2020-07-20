Неизвестные повредили информационное панно на территории мемориального комплекса в Сваляве Закарпатской области. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба Нацполиции региона

«Позорный акт». Глава МИД Украины рассказал об антивенгерской провокации в Закарпатье © REUTERS, Fabrizio Bensch/Pool

Ранее в Сваляве уже открывали уголовное производство после публикации в интернете, в которой говорилось о повреждении панно на территории мемориального комплекса. Тогда говорилось о панно на задней части Стены плача. Вероятной причиной инцидента называли неблагоприятные погодные условия.

Стена плача в Сваляве — это место памяти для украинских венгров.