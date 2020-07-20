Около 100 протестующих собрались в районе станции метро «Киевская» в Харькове, где стартовало строительство новой дороги в сторону района Салтовка. Об этом 20 июля сообщает Znaj.ua

Протест под Кабмином: предприниматели заблокировали дорогу и потребовали дать им возможность прокормить свои семьи © Андрей Лубенский

Люди держат в руках флаги с надписью «Стоп дорога!», плакаты «Постройте дорогу в объезд рынка», «Дорога по судьбам предпринимателей «Барабашово» не пройдет», «Кернес, не отбирай наше будущее!».

На данный момент техника остановилась.

«Техника остановилась, вызвали полицию, разбили палаточный городок на пути строительства дороги, люди настроены решительно, говорят, будут круглосуточно дежурить. Люди возмущены отсутствием общественных слушаний по дороге, отсутствием экологической экспертизы проекта», — написал на своей странице в Facebook спикер местного торгового центра «Барабашово» Сергей Зайцев.