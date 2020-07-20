Обращение подписали главы правительств Баварии, Гессена, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца — регионов, где в данный момент расположены базы США.
Они направили письма 13 членам конгресса, включая сенаторов-республиканцев Митта Ромни и Джима Инхофа, и попросили конгрессменов «обеспечить в будущем присутствие США в Германии и Европе».
Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель уже отмечала, что защита Европы со стороны Соединенных Штатов Америки перестала быть само собой разумеющимся делом. Что характерно, ее слова прозвучали на совместной с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером пресс-конференции ранее в июле.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал приказ вывести часть американских войск из ФРГ.
Причиной такого решения стали разногласия стран по газопроводу «Северный поток — 2», который Германия намерена завершить, а США, наоборот, хотят остановить.
Проект в случае его реализации помешает доступу американского сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок, поскольку любой СПГ дороже трубопроводного газа, в частности, российского, поставляемого в Европу по нескольким газопроводам.