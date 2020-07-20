Отмечается, что ранее Порошенко и Яценюк давали показания в Киевском апелляционном суде, где рассматривается апелляция по делу о госизмене Януковича.
«Защита Виктора Януковича подала заявление о привлечении к уголовной ответственности Петра Порошенко за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а Арсения Яценюка — за дачу ложных показаний в Киевском апелляционном суде во время рассмотрения дела о потере Крыма», — заявил Сердюк.
По его словам, Порошенко дал ложные показания о его взаимоотношениях с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко и событиях 2014 года, в том числе относительно боеспособности Вооруженных и Военно-морских сил Украины. Утверждается, что экс-президент сознательно и умышленно значительно занизил возможности украинских военных в 2014 году.
Также Сердюк сообщил, что Порошенко и Яценюк солгали о том, что им было неизвестно, что в момент принятия Радой постановления о самоустранении Януковича он находился на территории Украины.
Кроме того, по словам адвоката, Яценюк в своих показаниях также постоянно сообщал недостоверную информацию, в том числе об отказе Януковича как президента выполнять условия соглашения об урегулировании кризиса на Украине, об отсутствии оружия у протестующих в центре Киева, а также о том, что оппозиция не захватывала резиденцию «Межигорье» и не совершала покушений на Януковича.