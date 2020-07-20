Защита экс-президента Украины Виктора Януковича подала заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшего президента страны Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка за дачу якобы заведомо ложных показаний в суде по делу о госизмене. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба фирмы Aver lex, которая представляет интересы Януковича

Отмечается, что ранее Порошенко и Яценюк давали показания в Киевском апелляционном суде, где рассматривается апелляция по делу о госизмене Януковича.

«Защита Виктора Януковича подала заявление о привлечении к уголовной ответственности Петра Порошенко за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а Арсения Яценюка — за дачу ложных показаний в Киевском апелляционном суде во время рассмотрения дела о потере Крыма», — заявил Сердюк.

Вышинский рассказал, мог ли на самом деле Янукович разогнать Майдан © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Юрием Луценко и событиях 2014 года, в том числе относительно боеспособности Вооруженных и Военно-морских сил Украины. Утверждается, что экс-президент сознательно и умышленно значительно занизил возможности украинских военных в 2014 году.

Также Сердюк сообщил, что Порошенко и Яценюк солгали о том, что им было неизвестно, что в момент принятия Радой постановления о самоустранении Януковича он находился на территории Украины.

Кроме того, по словам адвоката, Яценюк в своих показаниях также постоянно сообщал недостоверную информацию, в том числе об отказе Януковича как президента выполнять условия соглашения об урегулировании кризиса на Украине, об отсутствии оружия у протестующих в центре Киева, а также о том, что оппозиция не захватывала резиденцию «Межигорье» и не совершала покушений на Януковича.