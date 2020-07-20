Вторая волна COVID-19 пройдет значительно легче, поскольку коронавирус будет существенно ослаблен воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения в летние месяцы, сказал известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи. Его слова 20 июля приводит РИА Новости

«Сейчас никто из нас с уверенностью не может сказать, что точно произойдет. Однако я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело весной», — заявил иммунолог.

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Итальянские биологи поместили вирус Sars-CoV-2 в капельки воды, воспроизведя эффект, который возникает во время кашля или чихания инфицированного коронавирусом человека, и подвергли его УФ-излучению в различных диапазонах.

В ходе экспериментов было установлено, что воздействие ультрафиолета даже в малых дозах буквально в течение считаных секунд способно вызвать полную инактивацию вируса.

Ученые также выявили связь между уровнем солнечной радиации и эпидемиологической ситуацией в различных регионах мира. Чем выше был уровень УФ-излучения в конкретном месте, тем меньше там регистрировалось случаев заражения коронавирусом.