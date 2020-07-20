Полиция французского города Нанта отпустила на свободу 39-летнего эмигранта из Руанды, ранее задержанного по подозрению в поджоге собора Святых Петра и Павла, сообщает Euronews 20 июля

По данным телеканала, никаких обвинений против руандийца не выдвинули. Следователи выяснили, что мужчина был волонтером и помогал епархии на добровольных началах.

Он отвечал за закрытие собора вечером 17 июля. Утром 18 июля в храме загорелся пожар.

«Пока ничто напрямую не связывает моего клиента с пожаром», — заявил адвокат гастарбайтера Кентен Шабер.

Во Франции сгорел еще один собор. Задержан подозреваемый в поджоге Перейти в фотобанк

На данный момент причины возгорания не установлены, однако копы считают, что храм подожгли.

Сумма ущерба пока не называется, однако известно, что огонь полностью уничтожил большой орган. Кроме того, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте — один из крупнейших во Франции готических храмов — строился на протяжении нескольких столетий.

Он всего на шесть метров ниже знаменитого Нотр-Да́м-де-Пари́, сгоревшего в апреле 2019 года.