Жилой дом на улице Доброхотова в Киеве едва не взлетел на воздух из-за психически больного мужчины. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба Нацполиции Киева

Несколько мужчин избили на Украине полицейского до потери сознания, их поместили под домашний арест © zaveqna / flickr сообщил, что заминировал школу на улице Семашко. Однако взрывотехники никаких опасных предметов не обнаружили ни в школе, ни на прилегающей территории.

Личность «минера» вскоре установили. Им оказался 42-летний мужчина, который состоит на учете у психиатров. После звонка в полицию он открыл газовые конфорки в своей квартире, закрыл окна и ушел в неизвестном направлении. О своих планах взорвать дом мужчина рассказал матери.

Полицейские и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали жителей подъезда и отключили газ, а через несколько часов задержали и самого возмутителя спокойствия.

Ему уже сообщили о подозрении в ложном сообщении об угрозе безопасности и незавершенном покушении на умышленное повреждение имущества. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд о принудительном лечении мужчины.