В полицию позвонил неизвестный, который сообщил, что заминировал школу на улице Семашко. Однако взрывотехники никаких опасных предметов не обнаружили ни в школе, ни на прилегающей территории.
Личность «минера» вскоре установили. Им оказался 42-летний мужчина, который состоит на учете у психиатров. После звонка в полицию он открыл газовые конфорки в своей квартире, закрыл окна и ушел в неизвестном направлении. О своих планах взорвать дом мужчина рассказал матери.
Полицейские и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали жителей подъезда и отключили газ, а через несколько часов задержали и самого возмутителя спокойствия.
Ему уже сообщили о подозрении в ложном сообщении об угрозе безопасности и незавершенном покушении на умышленное повреждение имущества. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд о принудительном лечении мужчины.