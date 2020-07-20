«В отличие от многих развитых стран в мире, которые действительно смогли взять пандемию под контроль, прекратить распространение заболевания и безопасным образом возобновить экономическую активность, мы не добились таких успехов», — приводит "Интерфакс" слова Розенгрена.
Банкир отметил, что чем дольше будет длиться кризис в здравоохранении и продолжаться распространение коронавируса в обществе, тем более неопределенной будет ситуация для американского бизнеса.
Розенгрен сказал, что компенсировать все потери не удастся, если власти продолжат допускать серьезные ошибки в сфере здравоохранения.
По его словам, США нужно было бы последовать примеру многих стран в Азии и Европе и взять пандемию под контроль, чтобы иметь возможность открываться безопасно, чего на деле не происходит.