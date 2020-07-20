На вопрос о том, кого бы Мендель взяла с собой, если бы ей год пришлось находиться на необитаемом острове, она ответила: «Я бы взяла своего молодого человека. Это единственный человек, с которым я хотела бы провести год, и это было бы действительно круто».
Она подтвердила, что прилагает определенные усилия, чтобы никто не знал имя ее мужчины.
«Нам пришлось пройти этот период, когда он немного удивлялся. Он говорил, что я читаю о тебе, смотрю, что пишут, и потому я с тобой встречаюсь, и у меня дискоординация идет, потому что в том пространстве ты одна, а здесь другая», — рассказала Мендель.