Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что ее молодой человек занимается политикой, но не работает в офисе главы государства. Об этом 20 июля она сообщила в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале

Мендель ответила на слухи о беременности от Зеленского © Facebook, Iuliia Mendel

Она подтвердила, что прилагает определенные усилия, чтобы никто не знал имя ее мужчины.

«Нам пришлось пройти этот период, когда он немного удивлялся. Он говорил, что я читаю о тебе, смотрю, что пишут, и потому я с тобой встречаюсь, и у меня дискоординация идет, потому что в том пространстве ты одна, а здесь другая», — рассказала Мендель.