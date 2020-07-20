«Я не изменял свою позицию раньше, не буду и сегодня. Считаю, что любые законы должны идти на пользу украинскому обществу. Это касается культуры, языка, обороны, социальной защиты. Я также с большим уважением отношусь к позиции наших международных партнеров, когда она озвучена по какому-либо вопросу», — сказал он.
Разумков уточнил, что при рассмотрении языкового вопроса достаточно посмотреть на реакцию международных организаций.
При этом законопроект о языке, который подал нардеп Максим Бужанский, уверен Разумков, к следующей сессии уже потеряет свою актуальность для Рады, поскольку вопрос связан только с одной нормой — самим преподаванием в школах с 1 сентября 2020 года.