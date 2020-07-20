Языковой закон на Украине необходимо менять, но единственным государственным языком должен остаться украинский. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, соответствующее видео транслировали на YouTube-канале парламента

«Украинизация» Запада. Деградация государства и расцвет коррупции © REUTERS, Amanda Perobelli

Разумков уточнил, что при рассмотрении языкового вопроса достаточно посмотреть на реакцию международных организаций.

При этом законопроект о языке, который подал нардеп Максим Бужанский, уверен Разумков, к следующей сессии уже потеряет свою актуальность для Рады, поскольку вопрос связан только с одной нормой — самим преподаванием в школах с 1 сентября 2020 года.