Группа молодых людей до потери сознания избили полицейского в Одесской области. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе областной полиции

«Никогда не видели чернокожих»: пьяные киевляне избили африканских студентов © Simon Peter Tiu / flickr

Установили и задержали злоумышленников полицейские довольно быстро. Все они — местные молодые в возрасте от 19 до 29 лет. Действия правонарушителей следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.