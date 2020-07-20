«Правонарушители, увидев в центре потерпевшего и узнав в нем местного патрульного, набросились на полицейского с бранью и кулаками и били по голове, пока тот не упал без сознания», — говорится в сообщении.
Установили и задержали злоумышленников полицейские довольно быстро. Все они — местные молодые в возрасте от 19 до 29 лет. Действия правонарушителей следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.