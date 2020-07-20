Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность эскалацией вооруженного конфликта на армянско-азербайджанской границе. Об этом глава католической церкви заявил в своей воскресной проповеди 19 июля, передает Vatican-news

Александр Искандарян: Армяно-азербайджанский конфликт – это проблема границ в распадающихся империях © Sputnik /Asatur Yesayants

«Мои мысли особенно обращены к тем группам населения, страдания которых усугубляются конфликтными ситуациями. Поддерживая недавнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, я вновь призываю к глобальному и незамедлительному прекращению огня, которое позволит обеспечить мир и безопасность, необходимые для оказания гуманитарной помощи», — заявил понтифик.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушана Степаняна, за ночь армия Азербайджана девять раз нарушила режим прекращения огня. В Баку утверждают, что армянская сторона 60 раз за минувшие сутки открывала огонь по территории Азербайджана.