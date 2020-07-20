Боевые действия на границе Армении и Азербайджана возобновились 12 июля. По версии азербайджанской стороны, в результате обстрела погибли 12 военных Азербайджана. В Ереване заявили о четырех погибших.
«Мои мысли особенно обращены к тем группам населения, страдания которых усугубляются конфликтными ситуациями. Поддерживая недавнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, я вновь призываю к глобальному и незамедлительному прекращению огня, которое позволит обеспечить мир и безопасность, необходимые для оказания гуманитарной помощи», — заявил понтифик.
По словам пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушана Степаняна, за ночь армия Азербайджана девять раз нарушила режим прекращения огня. В Баку утверждают, что армянская сторона 60 раз за минувшие сутки открывала огонь по территории Азербайджана.