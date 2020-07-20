«В пикете, который больше напоминал медитацию с плакатами, приняли участие десять человек. Протестующие требовали остановить преследование их единомышленников, которое, по их словам, сопровождается убийствами, пытками и насильственным изъятием органов», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что общественный порядок обеспечивали военнослужащие Нацгвардии.
Движение «Фалуньгун» — это возникшая в начале 1990-х духовная практика на основе китайской гимнастики цигун, сочетающая в себе элементы буддизма, даосизма и народных верований. В 1999 году власти КНР объявили «Фалуньгун» еретической сектой и запретили организацию.