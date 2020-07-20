Акция протеста одесских адептов религиозного движения «Фалуньгун» («Фалунь Дафа»), запрещенного в Китайской Народной Республике, прошла у здания одесского генконсульства этой страны в переулке Нахимова. Об этом 20 июля сообщает местное издание «Думская»

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