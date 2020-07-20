Гайдук опубликовал свое исследование российской «тайной разработки» в журнале «Черноморская безопасность».
По его словам, такое оборудование будет установлено на объектах газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». В планах России, утверждает украинский офицер, установить «тотальный контроль над Черным морем путем создания подводного плацдарма».
Для этой цели российская сторона якобы уже создала противолодочный рубеж в Сочи, развернув гидроакустические станции «Амга-М».
Электромагнитные станции, которые смогут обнаруживать противника в море на расстоянии в 30 километров, должны появиться и на мысах Тарханкут и Херсонес, заявил Гайдук.
Как сообщалось ранее, власти США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и оснащения к ним.
По словам председателя Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитана первого ранга Михаила Ненашева, за счет этого вырастет провокационный потенциал ВМС Украины.