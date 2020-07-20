Гайдук опубликовал свое исследование российской «тайной разработки» в журнале «Черноморская безопасность».

По его словам, такое оборудование будет установлено на объектах газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». В планах России, утверждает украинский офицер, установить «тотальный контроль над Черным морем путем создания подводного плацдарма».

Для этой цели российская сторона якобы уже создала противолодочный рубеж в Сочи, развернув гидроакустические станции «Амга-М».

Военная помощь от США: Пентагон планирует передать Украине радары и патрульные катера
Военная помощь от США: Пентагон планирует передать Украине радары и патрульные катера
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Электромагнитные станции, которые смогут обнаруживать противника в море на расстоянии в 30 километров, должны появиться и на мысах Тарханкут и Херсонес, заявил Гайдук.

Как сообщалось ранее, власти США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и оснащения к ним.

По словам председателя Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитана первого ранга Михаила Ненашева, за счет этого вырастет провокационный потенциал ВМС Украины.

 

 