Главы государств, входящих в Европейский союз, после четырех дней напряженных переговоров не пришли к консенсусу относительно фонда для восстановления экономик стран ЕС от пандемии коронавируса и продлили свой саммит еще на день, сообщает Deutsche Welle 20 июля

«На четвертый день работы саммита председатель (Евросовета Шарль Мишель) завершил пленарное заседание. 27 стран-членов вновь соберутся позже сегодня в 14:00 (15:00 мск — ред.)», — сообщили в Совете ЕС.

Указанный саммит стартовал в Брюсселе 17 июля, главным его вопросом стало принятие нового бюджетного плана на 2021-2027 годы и основание фонда восстановления экономики, в который планировалось внести 750 млрд евро.

Однако лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов настаивали на жестком контроле за расходами фонда, что другие участники саммита не одобряют.

В частности, Италия и Испания, которые наиболее пострадали из-за пандемии, стремятся получить как можно больше денег.