Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций главы государства Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба НАПК

Ермак погряз в долгах, но не тонет: обнародована декларация © пресс-служба президента Украины

Также агентство проверит и ряд действующих и бывших членов правительства. Всего НАПК проверит 13 человек.

Также начата проверка деклараций ряда действующих и бывших чиновников правительства: министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, экс-министра Кабмина Дмитрия Дубилета, бывшего министра здравоохранения Ильи Емца, экс-министра обороны Андрея Загороднюка, бывшего министра иностранных дел Павла Климкина и экс-министра культуры Евгения Нищука.

Кроме того, агентство проверит декларации главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера и первого замначальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Шефера.

«Главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками», — говорится в сообщении.