Посольство США в Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета требует тщательного и беспристрастного расследования его убийства. Об этом 20 июля говорится в сообщении диппредставительства в Facebook

В Киеве появился мемориал погибшего Павла Шеремета © Facebook, Маси Найем Также отмечается, что работа независимых журналистов является критически важной для успеха демократии.