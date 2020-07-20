По словам доктора Комаровского, режим самоизоляции из-за COVID-19 неминуемо приведет к распаду многих семей, так как люди длительное время вынуждены находиться под одной крышей, из-за чего напряжение между супругами достигает критической отметки.
Кроме того, врач спрогнозировал рост числа гипертонических заболеваний и инсультов.
«Однако ковид может оказать и положительный эффект. В том плане, что в передовые технологии по созданию вакцин вложат огромные деньги. Люди во всем мире, у кого хватит здравого смысла, пересмотрят свое отношение к медицинским работникам. Поймут, что если в стране, которая находится в центре Европы, врач получает 150-200 долларов, — это издевательство», — считает Комаровский.
Комаровский добавил, что новая инфекция заставит человечество жить по новым правилам. Они будут включать в себя высокий уровень поддержки эпидемиологов, финансирование инфекционных больниц, чтобы в каждой стране можно было увеличить количество коек в случае эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку коронавируса нового типа 11 марта.
К 20 июля количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во всем мире составило 14,5 миллиона. Более восьми миллионов выздоровели, свыше 600 тысяч человек скончались.