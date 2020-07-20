Министр инфраструктуры Украины Владислав Кликлий заявил, что задержание экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака произошло в рамках совместного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и антикоррупционного бюро Польши. Об этом 20 июля он сообщил у себя в Facebook

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