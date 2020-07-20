Он отметил, что проходит ряд обысков силами международной следственной группы в офисах «Укравтодора», компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц «Укравтодора» и граждан Польши — предполагаемых участников, по его словам, преступной организации.
«Помню, когда впервые познакомился с господином Славомиром, мне сказали, что это может быть первый руководитель Укравтодора, к которому не будет вопросов у правоохранителей. Чуда не произошло», — написал он.