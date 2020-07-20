Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал дело против бывшего главы «Белгазпромбанка», оппозиционера Виктора Бабарико. Видеозапись его выступления 19 июля опубликовал Telegram-канал «Пул первого»

Стало известно, в чем обвиняются Виктор и Эдуард Бабарико © t.me/viktarbabarykaofficial

«Нет никакого страха и опасности в них (фигурантах дела. — Ред.). Но вор должен сидеть в тюрьме, ко всем одинаковое отношение», — отметил он.

Лукашенко добавил, что бывшие и нынешние топ-менеджеры «Белгазпромбанка», которые по версии следствия создали организованную преступную группу, не станут узниками совести.

«Все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот (Виктор Бабарико. — Ред.) уже зарыдал. Когда не зарегистрировали — зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести не будут», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что поручил следователям пригласить специалистов из США, Польши и России для ознакомления с материалами уголовного дела.

Следствие считает, что бывший глава «Белгазпромбанка» Бабарико, а также некоторые бывшие и нынешние топ-менеджеры «Белгазпромбанка» создали организованную преступную группу с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж.