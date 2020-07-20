Если бы действующий городской глава Львова Андрей Садовый сейчас решился пойти на четвертый срок, то в первом туре он бы набрал около 35% голосов. Об этом 20 июля сообщает «РБК-Украина»

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«Я мэр и сегодня думаю только о городе. Мы переживаем эпидемию. Иногда мне кажется, что я живу в центре этого коронавируса. Победа над вирусом — сегодня моя единственная цель. На мысли о выборах времени нет», — прокомментировал Садовый.

Как отмечает агентство, сам он уклоняется от прямого ответа на вопрос о возможности переизбраться городским головой. Хотя еще в прошлом году он утверждал, что собирается остановиться на трех сроках.