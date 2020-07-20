Украина и Канада готовы к более плодотворному сотрудничеству в сфере безопасности. Об этом 20 июля сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ)

Смертельный рейс. Украина шокировала Канаду жестоким обращением и нелегальной торговлей животными © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Иван Баканов и чрезвычайный и полномочный посол Канады на Украине Лариса Галадза обсудили во время официальной встречи.

Посол заверила, что Канада всесторонне поддерживает проведение демократических реформ на Украине и готова оказать необходимую помощь СБУ в этом важном вопросе.

«Для Службы безопасности Украины Канада является надежным стратегическим партнером, поэтому мы заинтересованы в обмене лучшими практиками и знаниями. В свою очередь СБУ готова делиться приобретенным за последние годы опытом успешного противодействия гибридной агрессии Российской Федерации», — отметил Баканов.