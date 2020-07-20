Отмечается, что перспективы расширения такого сотрудничества председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов и чрезвычайный и полномочный посол Канады на Украине Лариса Галадза обсудили во время официальной встречи.
Посол заверила, что Канада всесторонне поддерживает проведение демократических реформ на Украине и готова оказать необходимую помощь СБУ в этом важном вопросе.
«Для Службы безопасности Украины Канада является надежным стратегическим партнером, поэтому мы заинтересованы в обмене лучшими практиками и знаниями. В свою очередь СБУ готова делиться приобретенным за последние годы опытом успешного противодействия гибридной агрессии Российской Федерации», — отметил Баканов.