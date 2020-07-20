Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия

Азербайджан нарушил режим прекращения огня на границе с Арменией девять раз за ночь. Об этом 20 июля сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook

Армения надеется на влияние России в примирении с Азербайджаном © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Ответный огонь армянской стороны заставил противника прекратить обстрелы», — написала пресс-секретарь.

Степанян добавила, что в направлении армянских позиций, дислоцированных близ сел Чинари, Неркин Кармирахбюр, Беркабер, Бердаван, беспорядочный огонь велся четырежды, ответного огня со стороны Вооруженных сил Армении не велось. Боевые посты у армянского сел Хндзорут обстреливались дважды, огонь также был бесцельным, и военные подразделения Армении не предприняли ответных действий. Режим прекращения огня в направлении армянских позиций, дислоцированных у села Паруйр Севак, был нарушен один раз, последовал ответ.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.