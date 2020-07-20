Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет выдвинуть на выборах против мэра Одессы Геннадия Труханова экс-участника команды КВН «Одесские джентльмены», предпринимателя Олега Филимонова. Об этом 20 июля сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник

Одесский эксперт сказал, кто составит конкуренцию «слугам народа» на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Против действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса «Слуга народа» собирается выдвинуть бизнесмена из сферы IT Романа Катеринчика. Его компании Artjoker и Turboseo занимаются веб-разработкой и интернет-рекламой.

Кроме того, по словам источников в команде Зеленского, в Днепре партия хочет выдвинуть в мэры главврача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, нынешнего депутата облсовета от БПП Сергея Рыженко.

За пост городского головы Черкасс может побороться депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Скичко. Ещё одного мажоритарщика — Татьяну Рябуху партия планирует выдвинуть в Сумах.