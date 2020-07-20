Польское антикоррупционное бюро задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины «Укравтодор» Славомира Новака по подозрению в коррупции. Об этом 20 июля сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин в Twitter

Глава «Укравтодора» Новак объявил о своем увольнении © ukravtodor.gov.ua

Gdańskie @CBAgovPL zatrzymało b. posła na Sejm RP, b. min. transportu, byłego szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych (Ukravtodor) Sławomira N., a także Dariusza Z., b. dowódcę JW „GROM” i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. Szczegóły wkrótce! — Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 20, 2020

Польское издание PAP отмечает, что Новак был задержан по подозрению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Новак возглавлял «Укравтодор» с октября 2016 года. В 2019 году в связи с завершением трехлетней каденции он подал заявление об отставке.

Незадолго до этого на Украине Новака подозревали в декларировании недостоверных сведений.