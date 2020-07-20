«Гданьское Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего члена Сейма Республики Польша, бывшего министра транспорта, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Н. (Новака. — Ред.), а также Дариуша З., бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска Яцека П. Подробнее вскоре!» — написал Зарин.
Gdańskie @CBAgovPL zatrzymało b. posła na Sejm RP, b. min. transportu, byłego szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych (Ukravtodor) Sławomira N., a także Dariusza Z., b. dowódcę JW „GROM” i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. Szczegóły wkrótce!— Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 20, 2020
Польское издание PAP отмечает, что Новак был задержан по подозрению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.
Новак возглавлял «Укравтодор» с октября 2016 года. В 2019 году в связи с завершением трехлетней каденции он подал заявление об отставке.
Незадолго до этого на Украине Новака подозревали в декларировании недостоверных сведений.