«Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата», — сказала Третьякова.
Она уточнила, что депутатам начисляют в среднем 42 тысячи гривен (110 тысяч рублей) в месяц, но после вычета налогов они получают якобы 32-35 тысяч гривен (83-92 тысяч рублей) в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.
«Здесь очень какие-то интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают. Это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать», — отметила депутат.
По ее мнению, действующая организация работающего народного депутата не дает ему возможности «отдать все необходимое родине во время его каденции».