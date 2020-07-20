Народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова, которая заявила, что у безработных рождаются дети «очень низкого качества», 19 июля в интервью hromadske пожаловалась на маленькую зарплату депутатов Верховной Рады

«Дети низкого качества»: Третьякова обвинила критиков в травле © Facebook, Александр Сенько сказала Третьякова.

Она уточнила, что депутатам начисляют в среднем 42 тысячи гривен (110 тысяч рублей) в месяц, но после вычета налогов они получают якобы 32-35 тысяч гривен (83-92 тысяч рублей) в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.

«Здесь очень какие-то интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают. Это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать», — отметила депутат.

По ее мнению, действующая организация работающего народного депутата не дает ему возможности «отдать все необходимое родине во время его каденции».