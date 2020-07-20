«Мы получили подтверждение, что черные ящики рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать», — написал дипломат.

Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию
Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк
Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что сбил самолет по ошибке.

В конце мая власти Ирана отказались посылать черные ящики украинского Boeing 737, сбитого в январе под Тегераном, на Украину. Причиной такого шага называется задержка Киева с ответом Тегерану относительно судьбы бортовых самописцев. Тогда предполагалось, что черные ящики отправят во Францию.

 