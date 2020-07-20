Черные ящики украинского Boeing 737, сбитого в январе иранскими военными под Тегераном, были доставлены в Париж. Об этом 20 июля сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем Twitter

«Мы получили подтверждение, что черные ящики рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать», — написал дипломат.

We have received confirmation that the black boxes of Flight #PS752 have arrived in Paris where they are expected to be brought to the @BEA_Aero tomorrow morning for analysis.



Officials from @TSBCanada will be present. pic.twitter.com/AhBL12HZnk — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) July 19, 2020

Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

В конце мая власти Ирана отказались посылать черные ящики украинского Boeing 737, сбитого в январе под Тегераном, на Украину. Причиной такого шага называется задержка Киева с ответом Тегерану относительно судьбы бортовых самописцев. Тогда предполагалось, что черные ящики отправят во Францию.