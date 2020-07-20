Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 19 июля в эфире телеканала «Украина 24» заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников

Саакашвили: После правления Зеленского Украина может прекратить свое существование © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, местные чиновники создают у себя в регионах «частные армии», которые финансируются из госбюджета. Политик уверен, что некоторые из них готовятся к отколу от страны.

«Ситуация какая — отдали местным феодалам весь бюджет, они там с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают частные армии. Здесь в Одессе есть муниципальная охрана, просто обычные головорезы, "титушки", которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета. Часть из них готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве», — заверил политик.

Ранее Саакашвили заявлял, что на Украине отсутствует государство, так как его вытеснили чиновники.