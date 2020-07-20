«Готовится большой реванш тех сил, которые "Слуга [народа]" подвинула из центральной власти в прошлом году», — сказал он.
По его словам, местные чиновники создают у себя в регионах «частные армии», которые финансируются из госбюджета. Политик уверен, что некоторые из них готовятся к отколу от страны.
«Ситуация какая — отдали местным феодалам весь бюджет, они там с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают частные армии. Здесь в Одессе есть муниципальная охрана, просто обычные головорезы, "титушки", которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета. Часть из них готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве», — заверил политик.
Ранее Саакашвили заявлял, что на Украине отсутствует государство, так как его вытеснили чиновники.