«Я не думаю, что вопрос армии — это вопрос только потраченных денег. Армия — это и организация, это и квалификация, и мотивация. В конце концов, во время войны 1991-1994 годов потенциалы Азербайджана и Нагорного Карабаха были несравнимы», — подчеркнул эксперт.
Хотя Азербайджан крупнее, и оружия у него больше, и финансовых возможностей больше, в то время победа была одержана даже не по очкам, а нокаутом, констатировал Искандарян.
По его мнению, сейчас происходит то же самое, хотя и в меньших масштабах.
«Если бы успешность армий определялась бы только потраченными деньгами, то войн вообще не было бы. Люди бы побеждали в войнах при помощи бухгалтеров или математиков, и на этом все бы заканчивалось. Тогда не нужно было бы вступать в боевые действия», — заключил политолог.