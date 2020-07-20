Сила армии определяется отнюдь не только финансовыми возможностями государства, которому она принадлежит, что наглядно показал конфликт в Нагорном Карабахе, сказал армянский политолог Александр Искандарян в интервью Украина.ру

«Я не думаю, что вопрос армии — это вопрос только потраченных денег. Армия — это и организация, это и квалификация, и мотивация. В конце концов, во время войны 1991-1994 годов потенциалы Азербайджана и Нагорного Карабаха были несравнимы», — подчеркнул эксперт.

Ищенко рассказал, что придется сделать, чтобы Карабах отошел Азербайджану © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По его мнению, сейчас происходит то же самое, хотя и в меньших масштабах.

«Если бы успешность армий определялась бы только потраченными деньгами, то войн вообще не было бы. Люди бы побеждали в войнах при помощи бухгалтеров или математиков, и на этом все бы заканчивалось. Тогда не нужно было бы вступать в боевые действия», — заключил политолог.