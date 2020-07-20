Ходаковский отметил, что на Украине не сложилась пророссийская политическая среда, однако есть лоббисты американских республиканцев и демократов, которые «делят между собой деньги, которые заходят в страну из МВФ».

«Соответственно, украинские элиты делают то, что выгодно их хозяевам», — констатировал Ходаковский.

Александр Ходаковский о сбитом Boeing: В тот день, шесть лет назад, мы думали, как обеспечить прозрачность расследования
Александр Ходаковский о сбитом Boeing: В тот день, шесть лет назад, мы думали, как обеспечить прозрачность расследования
© предоставлено Александром Ходаковским
По его данным, сейчас возник очередной запрос на дискредитацию России, в частности, пошла целая череда информационных «вбросов», направленных на подрыв имиджа России.

Это не только трагедия с малайзийским Boeing, но и фейк с убийством американских военных в Афганистане, пояснил он.

Все эти истории призваны составить негативный образ России, констатировал Ходаковский.