Экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру объяснил, почему украинские власти делают то, что выгодно их заокеанским хозяевам

Ходаковский отметил, что на Украине не сложилась пророссийская политическая среда, однако есть лоббисты американских республиканцев и демократов, которые «делят между собой деньги, которые заходят в страну из МВФ».

«Соответственно, украинские элиты делают то, что выгодно их хозяевам», — констатировал Ходаковский.

Александр Ходаковский о сбитом Boeing: В тот день, шесть лет назад, мы думали, как обеспечить прозрачность расследования © предоставлено Александром Ходаковским

Это не только трагедия с малайзийским Boeing, но и фейк с убийством американских военных в Афганистане, пояснил он.

Все эти истории призваны составить негативный образ России, констатировал Ходаковский.