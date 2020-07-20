«Думаю, этот захват моряков не будет так опасен и длителен, как это было прежде, когда захваты осуществляли сомалийские банды», — сказала политик.
Сомали было неконтролируемой территорией с неконтролируемым побережьем, поэтому там процесс выкупа заложников был более длительным, случались также потери захваченных моряков.
Сейчас же инцидент произошел близ Нигерии, где относительно контролируемая территория, в том числе и побережье, добавила Фабрикант.
По ее опыту, аналогичные случаи с захватом моряков в даннном регионе затягиваются максимум на месяц, так как в дело включается в том числе нигерийское правительство, а также министерства иностранных дел тех стран, гражданами которых являются члены экипажа и владелец судна.
Она также рассказала, что, по ее данным, на захваченном судне находилось шесть граждан Украины, были также и граждане России, Азербайджана и Румынии.