На освобождение российских и украинских моряков, захваченных пиратами у берегов Африки, понадобится не более месяца, рассказала председатель фонда помощи морякам «Ассоль», одесский политик и журналист Ирина Фабрикант в интервью изданию Украина.ру

«Думаю, этот захват моряков не будет так опасен и длителен, как это было прежде, когда захваты осуществляли сомалийские банды», — сказала политик.

Светлана Фабрикант: Бандиты напали на моряков, так как знали, что на судне украинцы и русские, и поэтому "обратки" не будет © Из личного архива Светланы Фабрикант

Сейчас же инцидент произошел близ Нигерии, где относительно контролируемая территория, в том числе и побережье, добавила Фабрикант.

По ее опыту, аналогичные случаи с захватом моряков в даннном регионе затягиваются максимум на месяц, так как в дело включается в том числе нигерийское правительство, а также министерства иностранных дел тех стран, гражданами которых являются члены экипажа и владелец судна.

Она также рассказала, что, по ее данным, на захваченном судне находилось шесть граждан Украины, были также и граждане России, Азербайджана и Румынии.