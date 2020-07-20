Политолог Руслан Бортник рассказал в интервью Украина.ру о том, чего ждут и чего боятся в президентской партии «Слуга народа» перед выборами в местные органы власти

«Главная цель «Слуги народа» — вступить в коалицию с местными региональными элитами. Это не так токсично, но не всюду это будет возможно», — сказал Бортник.

Руслан Бортник: Трамп не зачистит демократов на Украине, потому что она ему неинтересна © Facebook, Ruslan Bortnik

Эксперт не исключает, что где-то «Слуге народа» на местном уровне придется вступить в формальные или неформальные коалиции и с одной, и с другой политической силой, однако такой подход навредит партии власти.

«Это для них уже токсично, и они будут пытаться всячески избежать такого сценария. Но я не уверен, что всюду этого удастся избежать», — подчеркнул политолог.

Он также отметил, что «те или иные партии на местном уровне — это просто франшизы местных элит».