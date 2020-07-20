В интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что адвокат президента США Рудольф Джулиани, который собирает украинское досье, нащупал слабое место в истории взаимоотношений двух стран при предыдущих властях

На днях адвокат американского лидера сообщил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 млрд, а расследование по этому поводу блокируется внутри Соединённых Штатов.

«Я склонен верить, что Джулиани здесь нащупал слабое место, и не исключаю, что у него могут быть и ещё некоторые подробности. Потому что чем дальше мы от периода Порошенко, тем больше деталей выходит наружу, которые показывают, что администрация Порошенко находилась в теснейших отношениях с Байденом и командой демократов. В отношениях, которые, кстати, противоречат американскому законодательству, потому что фактически Байден занимался лоббированием собственных интересов, пользуясь положением вице-президента США», — сказал в интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «Джулиани готовит новость-бомбу». Эксперты о разворовывании американской помощи Украине © REUTERS, Kevin Lamarque

Сенатор уверен, что энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, в совет директоров которой до апреля 2019 года входил сын политика Хантер Байден, никогда не получила бы таких условий работы на Украине, а его сын не заработал бы таких денег, если бы Джо Байден не был куратором администрации Обамы по Украине.

«Заявление Джулиани — это одно из новых разоблачений, которые все идут примерно в одном и том же русле, а именно в русле подтверждения полной зависимости администрации Порошенко от администрации Обамы и очень активной роли Байдена в различного рода действиях, направленных на обеспечение выгоды если не его самого лично, то как минимум его семьи. И посольство США никак не могло об этом не знать», — добавил Пушков.