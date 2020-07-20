Постановление Верховной Рады о выборах в Донбассе не означает фактический отказ Киева от Минских соглашений. Речь идет о повышении ставок в политических торгах. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Трамп не зачистит демократов на Украине, потому что она ему неинтересна © Facebook, Ruslan Bortnik

«Это не означает отказ. Это, возможно, означает повышение ставки в политических торгах. Это означает, что уже новая команда Зеленского фактически подтвердила те позиции, которая в этой части занимала предыдущая команда Порошенко», — указал эксперт.

Это означает, продолжил политолог, что они сами для себя рисуют очередные «красные линии», которые, с одной стороны, успокаивают радикально настроенную публику внутри страны, а с другой стороны, сужают пространство для политического маневра и поиска компромисса.

Бортник добавил, что сейчас это ведет к обострению политической риторики, но впоследствии это может привести к замораживанию диалога по Минским соглашениям, постепенному замораживанию конфликта, углублению интеграции восставшего Донбасса де-факто в состав России и переходу конфликта в «теплый» нагорно-карабахский сценарий.