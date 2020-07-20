В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий сказал, что государства, ранее жившие по указке из Вашингтона, сейчас находятся в растерянности, поскольку та жёсткая и чёткая система исчезла

Эксперт предположил, что если на президентских выборах победит бывший вице-президент США Джо Байден, то новая администрация предпримет попытки опять вернуться к практике внешнего управления отдельными странами.

«Я вообще не понимаю, кто будет налаживать эти контакты, к тому же в нынешней политической ситуации внутри самих США вообще непонятно, как налаживать какие-то контакты и выстраивать какую-то линию поведения. Мне кажется, это сейчас бесполезное занятие», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

По его словам, многие клиенты Соединённых Штатов остались в непонятном положении: если раньше была жёсткая, чёткая и ясная линия, причём она не менялась между республиканцем Джорджем Бушем-младшим и демократом Бараком Обамой, лишь нюансы, то сейчас всё изменилось, и эти страны не знают, что им делать.

«Может, этих клиентов скоро вообще не будет — в случае победы Трампа участие США в построении всяких демократий сократится до минимума. Нулевым оно вряд ли будет, потому что это удобный способ пощипать за усы своих стратегических конкурентов вроде России и Китая, но чтобы прям заниматься этим последовательно, такого не будет», — заявил Дробницкий.

Команды предыдущего президента США Барака Обамы активно вмешивалась во внутренние дела других стран под предлогом «насаждения демократии» по всему миру, порой под надуманным предлогом, как это было с Ираком. Нынешний глава государства Дональд Трамп во время избирательной кампании 2016 года критиковал Белый дом за проведение военных операций за рубежом и пообещал положить конец этой практике. Придя к власти, он сдержал слово, и за 3 года не развязал ни одной новой войны, зато чаще своих предшественников вводит санкции против других стран.