Старший сын мэра Киева Виталия Кличко Егор собирается составить конкуренцию отцу на предстоящих выборах столичного градоначальника, сообщает Telegram-канал Украина.ру

«Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идёт в мэры Киева. Благословил его, конечно», — приводит канал слова мэра.

«Думаете, шутит? Если да, то с фрейдовскими мотивами. А если не шутит? С этих ребят станется», — добавили от себя журналисты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам праймериз объявил, что депутат Рады Ирина Верещук будет кандидатом от партии «Слуга народа» на выборах мэра Киева.

Первая сепаратистка. Кто будет бороться с Кличко в Киеве © Ірина Верещук

Выборы в местные органы власти на Украине пройдут 25 октября 2020 года.