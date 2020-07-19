«Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идёт в мэры Киева. Благословил его, конечно», — приводит канал слова мэра.
«Думаете, шутит? Если да, то с фрейдовскими мотивами. А если не шутит? С этих ребят станется», — добавили от себя журналисты.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам праймериз объявил, что депутат Рады Ирина Верещук будет кандидатом от партии «Слуга народа» на выборах мэра Киева.
Позднее Верещук пригласила Кличко-старшего на предвыборные дебаты.
Выборы в местные органы власти на Украине пройдут 25 октября 2020 года.