Она рассказала, что речь идет о тех религиозных организациях, которые выманивают у своих членов деньги с помощью «нейролингвистического программирования».
«Такая проблема есть, когда под религиозным учреждением прячется финансовое учреждение, которое в том числе и с «черными нотариусами» [работает], которое хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что человек в беде. Программированием начинают делать все, чтобы он в эту организацию принес средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали», — заявила она.
Третьякова подчеркнула, что этот вопрос урегулирован в США, в то время, как на Украине он остался вне зоны внимания законодателей.
При этом третья сессия Верховной Рады девятого была завершена украинским парламентом 17 июля.
В то же время, украинский парламент должен провести несколько внеочередных заседаний. Ближайшее состоится во вторник 21 июля.