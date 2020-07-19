Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций, сообщила в интервью Hromadske.ua глава комитета, народный депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова

Она рассказала, что речь идет о тех религиозных организациях, которые выманивают у своих членов деньги с помощью «нейролингвистического программирования».

«Такая проблема есть, когда под религиозным учреждением прячется финансовое учреждение, которое в том числе и с «черными нотариусами» [работает], которое хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что человек в беде. Программированием начинают делать все, чтобы он в эту организацию принес средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали», — заявила она. Лоялисты по недосмотру. Униатская церковь в России в период разделов Речи Посполитой © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Третьякова подчеркнула, что этот вопрос урегулирован в США, в то время, как на Украине он остался вне зоны внимания законодателей.

При этом третья сессия Верховной Рады девятого была завершена украинским парламентом 17 июля.

В то же время, украинский парламент должен провести несколько внеочередных заседаний. Ближайшее состоится во вторник 21 июля.