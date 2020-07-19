Президент Украины Владимир Зеленский проведет отдых на Бирючьем острове, что недалеко от Крыма, сообщил политолог Тарас Черновол в Facebook 18 июля

«Сейчас [Зеленский] еден в очередной (внеочередной) отпуск… На этот раз, правда, не в Оман, в государственную резиденцию на остров Бирючий. Даже раньше не знал, что такая существует. Мы, конечно, должны были бы все растрогаться: какой патриотизм — отдохнет, наконец, на Родине. Но что-то меня благодушие от этого не охватывает. Бирючий входить в очень интересный отечественный Азово-Сивашский заповедник, который принадлежит не министерству экологии, а Государственному управлению делами (знаменитая «Дуся», которую он более года назад обещал ликвидировать, как и кортежи и многочисленные резиденции). Этот отдых, следовательно, состоится за государственные средства», — написал Черновол.

Кроме того, Черновол сообщил, что Зеленский будет отдыхать один — без своей жены Елены, несмотря на то, что ей нужен морской воздух после заболевания COVID-19.

Черновол также выразил опасения в стоимости ремонта резиденции, которая ранее практически не использовалась.

Ранее о том, что Зеленский может отдохнуть на Бирючьем острове, сообщал украинский журналист Владимир Кацман во время эфира на телеканале NewsOne. Дачи показательные: Где живет и где может отдохнуть Зеленский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это резиденция, которую, в принципе, предыдущие президенты практически не посещали», — сообщил Кацман.

По его данным Зеленский планирует пробыть там десять дней.

Бирючьим островом называется юго-западное окончание Федотовской косы, большая часть которой административно относится к Запорожской области. В то же время, Бирючий остров относится к Херсонской области и находится в нескольких десятков километров от Геническа с одной стороны и Крыма — с другой. Расстояние от острова до границы с Крымом по прямой составляет около 38 км.

Дача на Бирючьем острове была построена во времена правления первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Однако сам он на ней был лишь один раз.