За минувшие сутки у 13 человек в Вооруженных силах Украины подтвердили COVID-19, всего в ВСУ болеют коронавирусной инфекцией 140 человек, сообщила пресс-служба командования Медицинский сил ВСУ

«Из них в учреждениях здравоохранения находится 1 военнослужащий <…> На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 12 человек (в воинской части Киевской области — 7 военнослужащих и 2 работника ВС Украины и во Львовской области — 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины)», — указано в сообщении командования.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 516 человек, а умерли — пять человек.

На изоляции, в том числе и на самоизоляции, в Вооруженных силах находятся 296 человек. У 43 в ближайшие три дня изоляция заканчивается.