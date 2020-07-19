«Из них в учреждениях здравоохранения находится 1 военнослужащий <…> На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 12 человек (в воинской части Киевской области — 7 военнослужащих и 2 работника ВС Украины и во Львовской области — 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины)», — указано в сообщении командования.
Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 516 человек, а умерли — пять человек.
На изоляции, в том числе и на самоизоляции, в Вооруженных силах находятся 296 человек. У 43 в ближайшие три дня изоляция заканчивается.